Sterspeler Ferre Reggers (24 ptn) en Pierre Perin (18 ptn) waren de uitblinkers bij de Belgen. Woensdag openden de Red Dragons hun eerste deelname aan de VNL met een knappe 3-1-zege tegen vicewereldkampioen Bulgarije (FIVB 10). Donderdag volgde een logische 3-1-nederlaag tegen gastland Brazilië (FIVB 3). Vrijdag was ook Servië (FIVB 12) met 3-1 te sterk. De partij tegen Iran was hun laatste op Braziliaanse bodem.

2de competitieweek

Voor de tweede competitieweek trekt de Belgische ploeg naar het Poolse Gliwice (24-28 juni) voor confrontaties met titelverdediger Polen, China, Duitsland en Turkije.

De derde week volgt in het Japanse Osaka (15-19 juli), waar Cuba, Italië, Japan en Canada de tegenstanders zijn. In Osaka wordt ook kapitein Sam Deroo terug bij de ploeg verwacht.

De top zeven in de eindstand van de Nations League kwalificeert zich samen met gastland China voor de Final 8 in het Chinese Ningbo (29 juli-2 augustus).

Olympische Spelen

De Red Dragons hopen in hun eerste jaar in de VNL op het behoud. Ze kunnen zo belangrijke punten sprokkelen voor de FIVB-ranking, die bepalend is voor kwalificatie voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. De top twaalf op de wereldranglijst plaatst zich voor de Spelen, een olympisch kwalificatietoernooi is verleden tijd.

Na de Nations League volgt nog het Europees kampioenschap voor de Dragons, van 10 tot 26 september. Daarin is België ondergebracht in poule C in Finland, samen met Denemarken, Estland, gastland Finland, Servië en Nederland. De finalefase van het toernooi vindt plaats in Italië.