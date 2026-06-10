20°C
Aanmelden
Sport
West-Vlaanderen

Red Dra­gons klop­pen Iran na thril­ler en pak­ken twee­de zege op Vol­ley Nati­ons League

Red Dragons

© Belga

De Belgische volleybalmannen (FIVB 14) hebben zondag in hun vierde wedstrijd van de Volley Nations League (VNL) in Brasilia een 3-2-zege behaald tegen Iran (FIVB 16). De setstanden waren 25-23, 25-22, 23-25, 17-25 en 15-12. Ze komen daarmee op een knappe tiende plaats in de voorlopige tussenstand.

Sterspeler Ferre Reggers (24 ptn) en Pierre Perin (18 ptn) waren de uitblinkers bij de Belgen. Woensdag openden de Red Dragons hun eerste deelname aan de VNL met een knappe 3-1-zege tegen vicewereldkampioen Bulgarije (FIVB 10). Donderdag volgde een logische 3-1-nederlaag tegen gastland Brazilië (FIVB 3). Vrijdag was ook Servië (FIVB 12) met 3-1 te sterk. De partij tegen Iran was hun laatste op Braziliaanse bodem.

2de competitieweek

Voor de tweede competitieweek trekt de Belgische ploeg naar het Poolse Gliwice (24-28 juni) voor confrontaties met titelverdediger Polen, China, Duitsland en Turkije. 

De derde week volgt in het Japanse Osaka (15-19 juli), waar Cuba, Italië, Japan en Canada de tegenstanders zijn. In Osaka wordt ook kapitein Sam Deroo terug bij de ploeg verwacht. 

De top zeven in de eindstand van de Nations League kwalificeert zich samen met gastland China voor de Final 8 in het Chinese Ningbo (29 juli-2 augustus).

Olympische Spelen

De Red Dragons hopen in hun eerste jaar in de VNL op het behoud. Ze kunnen zo belangrijke punten sprokkelen voor de FIVB-ranking, die bepalend is voor kwalificatie voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. De top twaalf op de wereldranglijst plaatst zich voor de Spelen, een olympisch kwalificatietoernooi is verleden tijd. 

Na de Nations League volgt nog het Europees kampioenschap voor de Dragons, van 10 tot 26 september. Daarin is België ondergebracht in poule C in Finland, samen met Denemarken, Estland, gastland Finland, Servië en Nederland. De finalefase van het toernooi vindt plaats in Italië.

Belga

Meest gelezen

Suf KV Kortrijk
Sport

KV Kortrijk heeft z'n eerste zomeraanwinst beet: een spits die tekent voor vier seizoenen
Foto Aspiranten
Sport

Ouders Giovanni en Matthias organiseren wielerwedstrijd in Hulste op amper 14 dagen tijd
Rally Wervik 5
Sport

Jos Verstappen kent perfecte voorbereiding voor rally van Ieper en wint in Wervik

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Foto Aspiranten

Ouders Giovanni en Matthias organiseren wielerwedstrijd in Hulste op amper 14 dagen tijd
Rally Wervik 5

Jos Verstappen kent perfecte voorbereiding voor rally van Ieper en wint in Wervik
BC Oostende

Na bloedstollende verlenging: geen vijftiende titel op een rij voor BC Oostende
Suf KV Kortrijk

KV Kortrijk heeft z'n eerste zomeraanwinst beet: een spits die tekent voor vier seizoenen
Koen Darras

Koen Darras verbetert Belgisch record kitesurfen met tocht van 297 kilometer
Supporters Club Brugge

Uitgestelde boete voor Club Brugge na hitlergroet supporter
Aanmelden