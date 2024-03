De Elindus Arena zat haast even vol als voor een topper in 1A. Heel wat fans van Zulte Waregem waren op post en ook het bezoekende vak zat vol met Beerschotsupporters. De thuisaanhang zag Essevee - zonder Vossen maar met Gano en Ndour in de basis - een vliegende start nemen. Beerschot werd in het eerste kwartier overspoeld. Christian Brüls kreeg tot twee keer toe een dot van een kans maar aarzelde te lang en miste.

Na twintig minuten nam Beerschot over. Met een afstandsschot van Verlinde. Essevee kon rekenen op een uitstekende keeper Ortwin De Wolf. Die haalde een gemaakt doelpunt van Weynants uit z'n netten. En wanneer Mardochee Nzita bij een uitgespeelde kans alleen oog in oog kwam met De Wolf, verkleinde hij z'n hoek goed waardoor de Beerschotspits de paal viseerde. 0-0 halfweg, dat was op zich al bijzonder.