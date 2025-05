Racing Waregem - Boezinge, dat is ook een strijd tussen twee ploegen die straks nog de eindronde spelen. Maar in een volgelopen Mirakelstadion ging het om de beker.



Waregem, toevallig ook de thuisploeg, kwam met het eerste gevaar. Ook Boezinge, dat lang meespeelde voor de titel, toonde zich. De 'Rassing' was toch steviger in de duels en dat loonde.



Tjardo Vanderghinste van RC Waregem:" Het is voor mij heel speciaal omdat ik na negentien jaar de club verlaat. Ik heb hier alle jeugdreeksen doorlopen. Voor mij, om dit in mijn laatste wedstrijd te doen, de match te beslissen, dat is een geslaagd afscheid."

Het werd uiteindelijk 0-1 en RC Waregem pakte de West-Vlaamse beker.