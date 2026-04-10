Pro­vin­ci­aal Kam­pi­oen­schap Tijd­rij­den in Balie­brug­ge levert enke­le ver­ras­sin­gen op

Vandaag is het Provinciaal Kampioenschap Tijdrijden in Baliebrugge gereden. Bij de Elite 2A won verassing Maxim Delrue en bij de U23 kwam Wout Hemryck met de snelste tijd over de streep.

Het provinciaal kampioenschap tijdrijden in Ruddervoorde, dat zijn drie ronden van bijna 7 kilometer. Bij de eliterenners zonder contract of Elite 2 eindigt titelverdediger Ruben Demarez pas als zevende. Maxim Delrue is de verrassing. Maxim Delrue, winnaar PK Elite 2: “Ik was eigenlijk van plan om volledig te stoppen met koersen. En een enkelbreuk heeft ervoor gezorgd dat ik ben blijven fietsen. Zo heb ik gekozen om te blijven wielrennen en zo ben ik hier vandaag terechtgekomen. Die overwinning vandaag doet dan extra deugd.”

Een ploegmaat van Delrue, Ross Clauw eindigt als tweede. Anthony Debuy greep vorig jaar net naast het podium. Met de derde plaats nu is hij heel tevreden. Anthony Debuy, derde plaats PK Elite 2: “Vorig jaar ben ik op enkele honderdsten van het podium gestrand. Toen was het wel een beetje ontgoocheling. Nu heb ik dit jaar redelijk rap gestart omdat ik weet dat ik een diesel ben, en eerst op gang moet komen. Dit jaar heb ik me niet laten vangen en ben ik direct volle bak gestart en proberen vol te houden tot het einde.”

Een ijzersterke Wout Hemeryck is de snelste bij de U23. Met een gemiddelde snelheid van 50 kilometer per uur komt hij binnen met een tijd van 24 minuten en 2 seconden. Wout Hemeryck, winnaar PK U23: “Vorig jaar ben ik iets te traag gestart dus had ik mij voorgenomen om een mooie snelheid te houden. Ik heb dat proberen vol te houden voor heel de tijdrit en ik ben niet stilgevallen. Dus ben ik heel blij.”

Daarmee stoot hij titelverdediger Wies Verdonck van de troon. Verdonck rijdt nochtans 30 seconden sneller dan vorig jaar. Gauthier Servranckx is derde. Wies Verdonck, tweede plaats PK U23: “Ik was er vandaag op gebrand om mijn titel te verdedigen en in een tijdrit moet je vooral naar jezelf kijken. Ik wou vandaag sneller rijden dan vorig jaar en dat is gelukt, maar er was toch nog eentje sterker vandaag. Dan moet je tevreden zijn met een tweede plaats.”

Er zijn vanmiddag nog meer wedstrijden gereden, verslag daarvan zie je morgen in ons nieuws.

Axel Ballekens
Niels Jonckheere
