Rumbeke kende een vliegende start tegen White Star Lauwe, dat net als de thuisploeg ook al zeven punten had verzameld. Rumbeke combineerde sterk en kwam na een kwartier verdiend op voorsprong via Devacht. Niet veel later verdubbelde Cremers de score, al had Rumbeke voor de rust ook 4-0 kunnen uitlopen.

Na de pauze probeerde Lauwe wel nog tegen te prikken, maar de verdediging van de bezoekers liet te veel ruimte. Cremers profiteerde en maakte er 3-0 van. Ook de 4-0 kwam op zijn naam, waardoor hij zijn hattrick vervolledigde. Met de ruime zege komt Rumbeke op een punt van leider Overijse.