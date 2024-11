Jan Ceulemans mocht de spits afbijten en kreeg als eerste een gouden vest, als lid van de Hall of Fame. De immer bescheiden 'Sterke Jan' toonde zich erg tevreden met de prijs. "Ik ben heel fier. Dit is een grote eer", sprak hij. "Het is een heel mooi initiatief."

Jan Ceulemans is een absoluut icoon van Club Brugge. 'Sterke Jan' speelde tussen 1978 en 1992 voor blauw-zwart en pakte drie landstitels. Voordien kwam hij ook uit voor Lierse. Ceulemans speelde in totaal 517 wedstrijden in de Belgische hoogste klasse, waarin hij als aanvaller of aanvallende middenvelder 229 keer scoorde. Hij won ook drie keer de Gouden Schoen (1980, 1985 en 1986).