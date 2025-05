Maar op het terras van café Den Comptoir gelooft niemand dat Union punten laat liggen tegen Gent.

"Eigenlijk geloof ik er niet echt meer in, neen", zegt Willy De Geytere. "Ik denk dat die andere… Als we eerlijk moeten zijn, die andere zijn heel goed he. Ik vind dat ze dat ook verdienen."

"Ik geloof er ook niet meer in", zegt Freddy Knockaert. "Omdat Gent zeer zwak is dit jaar. En misschien met een B-ploeg zal spelen. Ik denk dat ze daar 5-0 gaan krijgen."

Sven Dhoest van Café Den Comptoir en ex-doelman Club Brugge:

- Stel dat het toch gebeurt. Wat dan? "Dan zou het nog wel eens zotter kunnen zijn dan enkele jaren geleden. Het is iets wat niemand verwacht, maar als het dan effectief toch gebeurt, dan zijn dat toch de mooiste om uit een verloren positie toch nog de titel te pakken. Dan denk ik dat de boel ontploft."

Maar ook dan is de Platse er klaar voor.

"Neen, dat moeten we niet bijbestellen. Er is voorraad genoeg, alles mag op. En als er over is, dan verkopen we dat tijdens het jaar."