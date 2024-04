Een van de favorieten en kersvers provinciaal kampioen tijdrijden, Lars Van Coppenolle, trekt al in de eerste ronde vol in de aanval. Hij krijgt het gezelschap van Jason Decottignies. De twee krijgen een veertigtal seconden. In het peloton probeert een vijftal nog de sprong naar voren te maken. Maar die poging draait op niets uit.



Halverwege gaan Kenneth Dasthoven en Tom Plovie in de tegenaanval, zonder resultaat. Het peloton volgt nog steeds op 40 seconden van de twee koplopers. Drie rondes voor het einde gaat Van Coppenolle er alleen vandoor. In de achtervolging rukt een groep met twee ploegmaten van Van Coppenolle zich los. Ze stoppen de boel af en zo kan de provinciale tijdritkampioen zijn voorsprong uitbreiden.

Van Coppenolle wint uiteindelijk met meer dan een minuut voorsprong.