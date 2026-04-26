Bijna 500 mensen kubben traditioneel op 1 mei tijdens het West-Vlaams Kubb Kampioenschap in Wevelgem. 80 teams strijden om het kampioenschap door met een stok houten blokken omver te proberen gooien.
80 teams staan op het veld in Wevelgem. Al drie jaar op een rij komt het West-Vlaamse kampioenteam uit Tielt. Voor de meeste teams telt het kampioenschap als ontspanning, toch kan het er soms heftig aantoe gaan. “We moeten enkele brandjes blussen omtrend de spelregels. Zeker naarmate de dag vordert en voor de finale spelen de teams competitiever”, vertelt Lander Durnez van de organisatie Kubbik.
Stefaan Six
Victor Peeters