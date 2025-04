In aanloop naar de marathon spraken we al met de Pittemnaren. Het drietal was gebrand om te finishen en klaarde die klus ook. Na zes dagen en ongeveer 250 kilometer liepen Wouter, Daan en Wies in die volgorde over de finishlijn.

Uitdaging met broers

Die eerste had vooraf een uitdaging met zijn broers om in de top 20 te eindigen. Met een knappe tiende plaats is hij alvast met verve in die opzet geslaagd, in een tijd van 26u22min24sec. Daan Braeckevelt liep als 128ste over de finish in een tijd van 34u13min25sec. Uiteindelijk finishte ook Wies Vandenberghe met een tijd van 41u48min05sec als 321ste op een totaal van 847 deelnemers.