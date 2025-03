De drie zijn zich al zowat een jaar aan het voorbereiden. Daan Braeckevelt: "We hebben verschillende trails gedaan, op het strand. Trainingen van 20 tot 40 kilometer. Af en toe eens in de duinen. En ook veel met gewicht, zodanig dat we de rugzak gewoon worden."

Samenlopen gaan ze straks niet doen, want iedereen heeft z’n eigen tempo. Hoe dan ook is opgeven geen optie.

Wouter Lafaut: "Ik heb een uitdaging met mijn broers dat ik top 20 zou kunnen lopen. En van de ene broer krijg ik dan een palet bier. En van mijn andere broer een etentje in een sterrenzaak. Ik hoop dat mij dat lukt."

"We doen er alles voor", zegt Wies Vanden Berghe. "Als we van blessures gespaard blijven, dan kruipen we desnoods naar de aankomst."

Daan Braeckevelt: "Dat zou een grote prestatie zijn. Maar eigenlijk doe ik het ook voor een groot deel voor mijn schoonbroer die enkele jaren geleden gestorven is. Het brengt me dicht bij hem. Het is altijd met twee dat ik loop."