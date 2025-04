De reguliere competitie had Mestdagh met zijn team afgesloten als leider. Het won 15 van de 18 wedstrijden en pakte 33 punten. In de weg naar de finale moest het als leider eerst afrekenen met de ploeg die als achtste - en laagste play-offdeelnemer - eindigde, Torun.

De drie confrontaties werden uiteindelijk makkelijk gewonnen, waardoor het in de halve finales met Sosnowiec moest afrekenen op weg naar de finale. Ook daar werd het een sweep (3-0 in confrontaties). In de finale wachtte een driedubbele confrontatie met het verrassende Gorzow. Gorzow eindigde de reguliere competitie pas als zesde, maar schakelde in de play-offs wel de nummer 3 én 2 uit in hun road to the final.

Eerste prijs

Mestdagh en co. lieten zich echter niet verrassen en opnieuw trok Gdynia aan het langste eind met een sweep. Zaterdag volgde de kers op de taart met een 71-87 zege. Voor Mestdagh is het zijn eerste prijs in Polen. Eerder behaalde hij als bondscoach al brons met de Belgian Cats op het EK in 2017 en 2021. Via de Kortrijk Spurs belandde hij uiteindelijk in Polen, waar hij het basketgeluk opnieuw lijkt gevonden te hebben na een lastige periode.