In Kortrijk tegen Antwerp was er na negentig minuten niet gescoord. Vincent Janssens kreeg nochtans een kwartier voor tijd dé kans op 0-1, maar de Nederlander trapte over de bal. Ook in de verlengingen vonden beide teams de weg naar de netten niet. Strafschoppen moesten uitmaken welke rood-witte ploeg verder mocht bekeren.

Even leek het kwartje in het voordeel van de thuisploeg te vallen. Thierry Ambrose legde de eerste strafschop voor KVK binnen, meteen daarna miste Denis Odoi de eerste voor Antwerp. Wanneer Bruno en Iver Fossum hun strafschop misten, was het over en uit voor de Kerels. Voormalig Rode Duivel Toby Alderweireld verloste The Great Old en zette de 3-4 eindstand op het scorebord.