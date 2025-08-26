De twintigjarige Seys werd in november vorig jaar een eerste keer opgeroepen door de vorige bondscoach, Domenico Tedesco, maar moest toen afhaken met een blessure. Ook tijdens de eerste twee interlandperiodes onder Rudi Garcia kwam hij in aanmerking voor een selectie, maar gooiden fysieke problemen roet in het eten. Seys is linksvoetig, maar speelt bij Club Brugge vaak op de rechterkant. Ook bondscoach Rudi Garcia gaf al aan hem te zien als een optie voor beide flanken.

De Rode Duivels wonnen gisteren/donderdag hun derde WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Liechtenstein met ruime 0-6-cijfers en geven zondag (20u45) in het Lotto Park in Anderlecht Kazachstan partij.