Pech blijft duren voor Joaquin Seys: West-Vla­ming mist door lich­te bles­su­re ook inter­land tegen Kazachstan

Joaquin Seys - Club Brugge

© Belga

Alweer pech voor onze West-Vlaming. Joaquin Seys moet zijn debuut voor de nationale ploeg opnieuw uitstellen. De flankverdediger van Club Brugge miste donderdag al de interland van de Rode Duivels in en tegen Liechtenstein vanwege een lichte blessure en "na onderzoek blijkt dat ook de wedstrijd van zondag tegen Kazachstan te vroeg komt", zo maakte de Belgische voetbalbond (KBVB) vrijdag bekend op sociale media.

De twintigjarige Seys werd in november vorig jaar een eerste keer opgeroepen door de vorige bondscoach, Domenico Tedesco, maar moest toen afhaken met een blessure. Ook tijdens de eerste twee interlandperiodes onder Rudi Garcia kwam hij in aanmerking voor een selectie, maar gooiden fysieke problemen roet in het eten. Seys is linksvoetig, maar speelt bij Club Brugge vaak op de rechterkant. Ook bondscoach Rudi Garcia gaf al aan hem te zien als een optie voor beide flanken.

De Rode Duivels wonnen gisteren/donderdag hun derde WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Liechtenstein met ruime 0-6-cijfers en geven zondag (20u45) in het Lotto Park in Anderlecht Kazachstan partij.

Belga
