Het maakt dat hij bij de Rode Duivels al langer niet meer zeker is van een plaats in de selectie. Terwijl hij er onder Roberto Martinez nagenoeg altijd bij was, werd hij door diens opvolger Domenico Tedesco slechts één keer opgeroepen. In juni was hij basisspeler toen de Belgen in de EK-kwalificaties in eigen huis niet verder geraakten dan een 1-1 gelijkspel tegen Oostenrijk. Dendoncker depanneerde toen centraal achterin naast Wout Faes. Dat was zijn 32e cap voor de nationale elf.



De West-Vlaming komt uit de jeugdopleiding van RSC Anderlecht en kwam er in 2014 in de A-kern terecht. Aan de zijde van zijn maatje Youri Tielemans, zijn ploegmaat bij Villa, maakte hij er enkele jaren het mooie weer op het middenveld. Dat leverde hem in 2018 een transfer op naar Premier League-club Wolverhampton Wanderers.