In een flits knallen Mathieu van der Poel en co over kasseistrook 19, pavé de la Trouée d’Arenberg. Het is de poort van de hel, maar ook de ideale plaats voor een Vlaamse kermis. Veel West-Vlamingen zijn hier al van deze ochtend, op zoek naar het beste plaatsje langs de kasseien. Al vat er ook veel volk post op de gevreesde ‘chicanne’, vlak voor het bos van Wallers.

"Ieder jaar is dit een hoogdag voor mij, mijn zoon en zijn vrienden. Elk jaar zijn we van de partij, hier aan Troué d’Arenberg, speciaal voor de kasseien. Dit is iets wat je in geen enkele andere koers kan meemaken. De ambiance, de sfeer,…”, zegt supporter Isabelle Kindt.