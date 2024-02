Ook in Roeselare bereiden ze zich rustig voor op zaterdag, dan kan Knack zijn zestiende beker pakken. Het nationale seizoen verloopt alvast nagenoeg vlekkeloos. Een paar weken geleden klopte de titelverdediger nog Menen in eigen huis met 0-3.

Maar Menen is daarom nog niet verloren. Vorige week won het nog van de nummer 2, Aalst. "Ik geloof altijd dat we kunnen winnen, maar Roeselare is veel beter. We gaan ervoor gaan, in de beker is veel mogelijk", zegt coach Frank Depestele.



De bekerfinale is zaterdag om 15.30 uur in het Sportpaleis van Antwerpen.