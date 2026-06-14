"We zijn erg blij om Lazare Amani te mogen verwelkomen bij Cercle", klinkt het bij de Brugse club. "Hij is een speler met veel ervaring in deze competitie en past perfect in onze dynamische speelstijl. Lazare brengt evenwicht in onze kern en zal de spelers rondom hem helpen groeien. We kijken ernaar uit om te zien welke impact hij op de ploeg zal hebben."

Amani komt over van de Griekse club AE Kifisia. Daar werkte hij vorig seizoen 33 wedstrijden af, waarin hij vier keer scoorde en één assist afleverde.