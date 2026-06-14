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Lazare Amani is de eerste zomeraanwinst voor Cercle Brugge. De 28-jarige middenvelder ondertekent een contract voor twee seizoenen. Dat heeft de club donderdag bekendgemaakt.
Amani is met ruim 220 wedstrijden in de Jupiler Pro League (11 goals, 16 assists) geen onbekende in het Belgische voetbal. De Ivoriaan kwam eerder uit voor Standard, Eupen en Charleroi, maar kende zijn meest succesvolle periode bij Union Sint-Gillis. Met de Brusselse club won hij in 2024 (als invaller) de Beker van België in een finale tegen Antwerp (1-0).
"Lazare brengt evenwicht in onze kern en zal de spelers rondom hem helpen groeien."
"We zijn erg blij om Lazare Amani te mogen verwelkomen bij Cercle", klinkt het bij de Brugse club. "Hij is een speler met veel ervaring in deze competitie en past perfect in onze dynamische speelstijl. Lazare brengt evenwicht in onze kern en zal de spelers rondom hem helpen groeien. We kijken ernaar uit om te zien welke impact hij op de ploeg zal hebben."
Amani komt over van de Griekse club AE Kifisia. Daar werkte hij vorig seizoen 33 wedstrijden af, waarin hij vier keer scoorde en één assist afleverde.