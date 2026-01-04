Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Op de vooravond van de uitreiking van de Gouden Schoen kwamen heel wat boegbeelden van Club Brugge nog eens bijeen.
Franky Van der Elst, Vital Borkelmans, Philippe Vande Walle, Dennis Van Wijk, Alex Querter en Willy Wellens. Het is maar een greep uit de vele oud-spelers die gisteravond in Brugge kwamen opdagen. Stof genoeg dus voor leuke anekdotes en herinneringen uit vervlogen blauw-zwarte tijden. Maar uiteraard heeft iedereen ook een mening over het huidige Club Brugge.
Davy Vercamer