Franky Van der Elst, Vital Borkelmans, Philippe Vande Walle, Dennis Van Wijk, Alex Querter en Willy Wellens. Het is maar een greep uit de vele oud-spelers die gisteravond in Brugge kwamen opdagen. Stof genoeg dus voor leuke anekdotes en herinneringen uit vervlogen blauw-zwarte tijden. Maar uiteraard heeft iedereen ook een mening over het huidige Club Brugge.