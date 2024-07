Gilbert Desmet ofte "Smetje van Lichtervelde" was de oudste nog levende Belgische gele truidrager van de Ronde van Frankrijk. Hij was profwielrenner tussen 1953 en 1967 en boekte zowat 100 overwinningen, waaronder 3 klassiekers, 5 semiklassiekers en 3 rittenwedstrijden. Hij was ereburger van Lichtervelde.