Oshin Derieuw geeft boksles en probeert daarbij de liefde voor de sport aan haar publiek door te geven. Derieuw bokste in februari haar laatste kamp bij de profs, daar besefte ze ten volle dat haar hart bij het olympisch boksen ligt.

Het grote doel dit jaar was het WK in Liverpool. Daar ging Derieuw eruit in de tweede ronde. Ze wil verandering om sterker te worden, dus loopt haar avontuur in Frankrijk op zijn einde.



De aanloop naar LA loopt volgend jaar over het EK en via wereldbekers op topniveau. Derieuw hoopt ondanks haar leeftijd nog op een contract bij Sport Vlaanderen en is ervan overtuigd dat ze zich een tweede keer kan kwalificeren voor de Spelen.

