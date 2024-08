Tot aan zijn opgave zat Doom goed in de wedstrijd. "Ik voelde mij veel beter dan in de reeksen, maar bij het ingaan van de bocht voelde ik mijn adductor al verkrampen", legt hij uit. "Daarna duwde ik nog even door, maar de adductor verkrampte opnieuw. Ik was bang dat ze ging springen. Dan was het einde verhaal. Het is geen scheur, maar ik voelde wel dat ik niet meer mocht doorlopen."