De Sint-Elooisprijs in Ruddervoorde is aan z’n 70ste editie toe dit jaar en heeft de reputatie om de snelste kermiskoers van het land te zijn. Vorig jaar meer dan 49 km/u gemiddeld. Of dat dit jaar ook het geval zal zijn met die extreme hitte, dat valt natuurlijk af te wachten. Er zijn enkele maatregelen genomen.

In samenspraak met de organisatie en de bond is beslist om de wedstrijd één ronde minder lang te maken en de brandweer zal ook wat komen benevelen op het parcours. Zo blijven de renners zo fris als mogelijk. Er zal ook extra bevoorrading voorzien zijn voor alles en iedereen: seingevers, officials en toeschouwers.

De winnaar van vorig jaar, Jasper Dejaegher, zal zichzelf niet opvolgen, want hij is ziek. Voor veel renners is Ruddervoorde Koers de laatste voorbereiding op het Belgisch kampioenschap van zondag in Brasschaat. Vanaf 15.30 uur vanmiddag kun je opnieuw bij Focus-WTV terecht voor de live-uitzending van Ruddervoorde Koers. Jeroen Sap en ex-wielrenner Tim Declercq zullen commentaar geven. Na het nieuws is er ook een ruime samenvatting in een Sport West Extra.