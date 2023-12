Het zag er nochtans al gauw goed uit voor Oostkamp dat al na elf minuten op voorsprong kwam via Darren Degryse, de zoon van analist en ex-rode duivel Marc Degryse.

Maar lang bleef die voorspong niet op het bord want een goede tien minuten later was alles te herdoen. Gijdé scoorde de gelijkmaker van op de stip.

In de tweede helft klom Jong Cercle iets voor het uur op voorsprong langs El Bahri. 1-2, en die stand bleef op het bord.