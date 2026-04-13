Oostendse karateclub pakt meteen goud en twee keer zilver op eerste Vlaams kampioenschap
Shio Karate Oostende heeft bij haar eerste deelname aan het Vlaams kampioenschap WKF Karate meteen sterke resultaten neergezet. Met zes kumite-atleten behaalt de club één gouden en twee zilveren medailles.
De Oostendse club trad met zes atleten aan op het Vlaams kampioenschap WKF Karate, verspreid over verschillende categorieën. Bij de senioren stonden Jess Rosiello, Mohammad en Kassem op de tatami, terwijl Ademi uitkwam in een andere seniorenreeks. Benjamin Saeijs vocht bij de junioren en Gillery Desloover bij de U12.
Voor drie van hen — Jess Rosiello, Benjamin Saeijs en Gillery Desloover — was deelname verplicht, omdat zij deel uitmaken van de Vlaamse WKF-elite.
Goud voor Jess Rosiello
Jess Rosiello kroonde zich tot Vlaams kampioen. “Naarmate het tornooi vorderde, kwam hij steeds beter in zijn ritme. Dit goud is een mooie bevestiging van zijn inzet”, klinkt het binnen de club. Rosiello gebruikt de titel ook als voorbereiding op de WKF Serie A in Spanje, waar hij binnenkort aantreedt met de Vlaamse selectie.
Podiumplaatsen voor jeugd
Ook bij de jeugd waren er podiumplaatsen. Benjamin Saeijs en Gillery Desloover behaalden allebei zilver. Saeijs groeide in het tornooi en verloor de finale nipt na een 0-0 stand en een beslissing van de scheidsrechters. “Na enkele gerichte peptalks zat hij helemaal in zijn flow”, aldus de club. Voor Saeijs was het bovendien zijn laatste kamp bij de junioren, volgend seizoen maakt hij de overstap naar de senioren.
Gillery Desloover zag haar reeks van drie opeenvolgende Vlaamse titels stoppen, maar zette opnieuw een sterke prestatie neer. “Ze blijft bouwen aan haar niveau, ondanks een moeilijkere periode met groeipijnen. Het plezier in het karate blijft centraal staan.”
"Bijzonder trots"
Naast de medailles waren er ook verdienstelijke prestaties. Mohammad eindigde vijfde na onder meer een knappe inhaalwedstrijd in zijn eerste kamp. Ademi werd zevende en liet na een moeilijke start mooie acties zien. Kassem moest forfait geven na een blessure aan de wenkbrauw tijdens zijn eerste kamp.
De club kijkt tevreden terug op het kampioenschap. “We zijn bijzonder trots dat we als nieuwe club meteen resultaten neerzetten op dit niveau. Het deelnemersveld bij de senioren was bovendien sterk bezet, wat de prestaties extra waardevol maakt.”