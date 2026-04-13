Oos­tend­se kara­te­club pakt met­een goud en twee keer zil­ver op eer­ste Vlaams kampioenschap

Karate

© Shio Karate Oostende

Shio Karate Oostende heeft bij haar eerste deelname aan het Vlaams kampioenschap WKF Karate meteen sterke resultaten neergezet. Met zes kumite-atleten behaalt de club één gouden en twee zilveren medailles.

De Oostendse club trad met zes atleten aan op het Vlaams kampioenschap WKF Karate, verspreid over verschillende categorieën. Bij de senioren stonden Jess Rosiello, Mohammad en Kassem op de tatami, terwijl Ademi uitkwam in een andere seniorenreeks. Benjamin Saeijs vocht bij de junioren en Gillery Desloover bij de U12.

Voor drie van hen — Jess Rosiello, Benjamin Saeijs en Gillery Desloover — was deelname verplicht, omdat zij deel uitmaken van de Vlaamse WKF-elite.

Goud voor Jess Rosiello

Jess Rosiello kroonde zich tot Vlaams kampioen. “Naarmate het tornooi vorderde, kwam hij steeds beter in zijn ritme. Dit goud is een mooie bevestiging van zijn inzet”, klinkt het binnen de club. Rosiello gebruikt de titel ook als voorbereiding op de WKF Serie A in Spanje, waar hij binnenkort aantreedt met de Vlaamse selectie.

Podiumplaatsen voor jeugd

Ook bij de jeugd waren er podiumplaatsen. Benjamin Saeijs en Gillery Desloover behaalden allebei zilver. Saeijs groeide in het tornooi en verloor de finale nipt na een 0-0 stand en een beslissing van de scheidsrechters. “Na enkele gerichte peptalks zat hij helemaal in zijn flow”, aldus de club. Voor Saeijs was het bovendien zijn laatste kamp bij de junioren, volgend seizoen maakt hij de overstap naar de senioren.

Gillery Desloover zag haar reeks van drie opeenvolgende Vlaamse titels stoppen, maar zette opnieuw een sterke prestatie neer. “Ze blijft bouwen aan haar niveau, ondanks een moeilijkere periode met groeipijnen. Het plezier in het karate blijft centraal staan.”

"Bijzonder trots"

Naast de medailles waren er ook verdienstelijke prestaties. Mohammad eindigde vijfde na onder meer een knappe inhaalwedstrijd in zijn eerste kamp. Ademi werd zevende en liet na een moeilijke start mooie acties zien. Kassem moest forfait geven na een blessure aan de wenkbrauw tijdens zijn eerste kamp.

“We zijn bijzonder trots dat we als nieuwe club meteen resultaten neerzetten op dit niveau."

Shio Karate Oostende

De club kijkt tevreden terug op het kampioenschap. “We zijn bijzonder trots dat we als nieuwe club meteen resultaten neerzetten op dit niveau. Het deelnemersveld bij de senioren was bovendien sterk bezet, wat de prestaties extra waardevol maakt.”

Meest gelezen

WVA FRIETJES
Sport

Wout van Aert viert zege in Parijs-Roubaix met... frietjes uit Deerlijk
Stijn Steels - Wout Van Aert
Sport

Ex-ploegmaat Stijn Steels over eerbetoon van Aert: “Dat gebaar zegt alles”
Wim Lagae
Nieuws

Promotie KV Kortrijk komt ook financieel als geroepen: "Stijgen was noodzakelijk"

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Emma Meesseman Fenerba

Zevende EuroLeague-titel! Meesseman loodst Fenerbahçe in finale voorbij Galatasaray naar eindzege
La lou Zulte Waregem 2026

Zulte Waregem is in Relegation Play-offs met 0-2 te sterk voor La Louvière
Asterix Bevo Roeselare

Bevo Roeselare moet meerdere erkennen in Asterix AVO Beveren na 3-1 verlies
Filou Oostende BCO

Oostende legt Kangoeroes Mechelen over de knie, Kortrijk gaat onderuit in Charleroi
Union-Club 2026

Union boekt een verdiende zege tegen Club Brugge en staat nu vier punten los
IMG 3066

Bekerwinnaar Menen is al gauw uitgespeeld in de play-offs: 0-3 in eigen zaal tegen Aalst
