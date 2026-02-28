18°C
Sport
Oostende

Oos­tend­se Julie Van­loo speelt fina­le Euro­Cup met Mersin

Julie Vanloo

© Belga

Julie Vanloo uit Oostende heeft zich woensdag met haar Turkse club Mersin voor de finale van de EuroCup geplaatst. Mersin won zijn terugwedstrijd tegen Lattes-Montpellier met 88-60 en had de heenwedstrijd in Frankrijk al met 68-70 gewonnen.

Hersteld van een knieblessure die haar sinds eind januari aan de kant hield, vierde Vanloo haar terugkeer met twee punten (0/6 3pts, 1/2 2pts), twee rebounds en acht assists. Ook de finale wordt in een heen- en terugwedstrijd afgewerkt. Het Franse Villeneuve d'Ascq of het Griekse 'Athinaicos wordt daarin op 2 en 9 april de tegenstander. Vanloo kan de derde Belgische worden die de EuroCup wint. Ann Wauters deed het haar voor in 2015 met Villeneuve d'Ascq, Julie Allemand in 2023 met 'ASVEL Lyon.

Belga
Leonie Delodder

leonie.delodder@focus-wtv.be

Leonie Delodder

