Hersteld van een knieblessure die haar sinds eind januari aan de kant hield, vierde Vanloo haar terugkeer met twee punten (0/6 3pts, 1/2 2pts), twee rebounds en acht assists. Ook de finale wordt in een heen- en terugwedstrijd afgewerkt. Het Franse Villeneuve d'Ascq of het Griekse 'Athinaicos wordt daarin op 2 en 9 april de tegenstander. Vanloo kan de derde Belgische worden die de EuroCup wint. Ann Wauters deed het haar voor in 2015 met Villeneuve d'Ascq, Julie Allemand in 2023 met 'ASVEL Lyon.