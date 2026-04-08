Oos­tend­se jon­ge­ren ver­slaan Bonn voor der­de plaats

Basket

Oostende heeft de Champions Legue basketbal voor spelers tot achttien jaar op de derde plaats beëindigd. In het Bosnische Laktasi won het zondag in de wedstrijd om het brons met 80-78 van het Duitse Bonn.

Max Van de Keere, met 21 punten de topscorer van Oostende, scoorde de beslissende tweepunter op 35 seconden van het einde. Julian Dewinter (15 ptn) en Dylan Inussa Isako (14 ptn, 9 assists) hadden eveneens een groot aandeel in de zege. Voor Bonn kwam ook Maximilian Von Saldern aan 21 punten.

In de halve finales verloor Oostende zaterdag met 83-73 van gastclub Igokea. Die staat in de finale tegenover het Litouwse Rytas Vilnius, dat zijn titel verdedigt. Vorig jaar versloeg Vilnius Oostende in de finale.

Belga

Meest gelezen

Ex-amateurwielrenner Gilles B. (27) uit Bellegem in cel na grootschalige oplichting
Nieuws

Ex-amateurwielrenner Gilles B. (27) uit Bellegem in cel na grootschalige oplichting
Campers Parijs Roubaix
Nieuws

Langs de kasseien van Roubaix is het nu al feest: "de grote drie samen naar de sprint, dat zou mooi zijn"
Whats App Image 2026 04 11 at 16 50 33
Sport

Menen schrijft geschiedenis en wint voor het eerst de Beker van België

Lees ook

Zulte-Waregem

Zulte Waregem is, net als Cercle, zeker van behoud na winst bij Dender
Screenshot 20260410 220902 Instagram

KV Kortrijk promoveert zonder zelf te spelen naar de Jupiler Pro League
KFC Damme

Dames KFC Damme zetten kroon op werk met titel en promotie na forfait
Ex-amateurwielrenner Gilles B. (27) uit Bellegem in cel na grootschalige oplichting

Ex-amateurwielrenner Gilles B. (27) uit Bellegem in cel na grootschalige oplichting
Julien Omey windsurfen

Julien Omey uit Harelbeke kroont zich tot dubbel wereldkampioen windsurfen
Yellow Aces

Billie Jean King Cup: Yellow Aces zetten straks in Oostende jacht op stunt tegen VS in
