De WK-limiet op de 400 meter staat op 51.87, het Belgische record van Cynthia Bolingo op 51.62. "Dit had ik totaal niet zien aankomen in mijn eerste wedstrijd van het jaar", zei Ponette. "De afgelopen maanden lag mijn focus op ziekenhuisstages in het kader van mijn opleiding geneeskunde. De laatste stage heb ik pas eergisteren afgerond. Maar kijk, soms presteer je het best als je dat het minst verwacht."

Ponette haalde de afgelopen maanden geen hoge trainingsvolumes. "Ik trainde minder dan anders, maar heb wel consistent mijn schema kunnen afwerken zonder problemen. Dat is ook al veel. In de zomer ga ik afstuderen en kom ik ook in het selectieproces voor mijn specialisatietraject, bij voorkeur als oogarts."

De Belgian Cheetahs gaan niet naar het WK indoor, maar dan nog oogt het programma extreem druk voor Ponette. Op de eerste dag staan reeksen en halve finales van de individuele 400 meter op het menu, op de tweede dag de finale van de mixed relay en van de individuele 400 meter. "Ik moet het allemaal nog even bespreken met mijn coach, maar het zou goed kunnen dat ik enkel de mixed relay loop", denkt ze. "Daar willen we een medaille winnen en dat heeft de prioriteit."

Bij de mannen won Jonathan Sacoor zondag in een persoonlijk record van 46.10, veertien honderdsten boven de WK-limiet. Julien Watrin werd tweede in 46.19, Christian Iguacel derde in 46.48.