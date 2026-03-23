Oos­ten­de­naar Kim­mer Cop­pe­jans (32) knokt zich naar kwartfinales

Kimmer Coppejans (32) uit Oostende heeft zich vrijdag geplaatst voor de kwartfinales van het Challengertoernooi in het Kroatische Split. 

West-Vlaming Kimmer Coppejans, het zesde reekshoofd, won in zijn tweede ronde (achtste finales) in drie sets van de Tsjech Maxim Mrva. Het werd 6-4, 2-6 en 7-6 (7/3) na 2 uur en 26 minuten. In de kwartfinales staat onze landgenoot tegenover het Oostenrijkse derde reekshoofd Lukas Neumayer. De 32-jarige Coppejans is als enige Belg aan de slag in Kroatië. Vorige week haalde hij nog de halve finales op het Challengertoernooi in het Spaanse Murcia.

Belga

