Oos­ten­de­naar Indra Médard staat in all­round­com­pe­ti­tie voor­lo­pig 17e

Indra Médard

Indra Médard uit Zandvoorde bij Oostende bezet zaterdag op het WK schaatsen in het Nederlandse Heerenveen in een deelnemersveld van 24 de zeventiende plaats in de allroundcompetitie. Médard is bij afwezigheid van Bart Swings de enige Belg.

Zonder al te veel illusies was Médard zaterdag begonnen aan het WK. Op de 500 meter kon hij goed mee, met een zevende plaats in 36.57 als resultaat. De vijf kilometer ging in 6:38.84, goed voor een povere twintigste pek. "Ik ben moe. Het was een lang seizoen", reageerde hij kort. Médard staat zeventiende met een totaal van 76.454.

De Amerikaanse topper Jordan Stolz gaat aan de leiding met een totaal van 72.186. Op de 500 meter oogde hij fris: 34.22. Daarna volgde een vijf kilometer die er ook mocht zijn: 6:19.66. Twee Noren maken het podium vol: Sander Eitrem (tweede met 73.101) en Peder Kongshaug (derde met 73.243).

Belga
