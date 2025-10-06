

Bij de rust stond het 46-40 in het voordeel van Oostende. Na de pauze kwam de thuisploeg niet meer in de problemen en stelde ze de winst veilig. Noam Yaacov liet zich in het winnende kamp opmerken met vijftien punten.

Verder won Aalst, dankzij een collectief sterke prestatie, bij Den Helder met 83-85. De Antwerp Giants deelden Leuven een enorme oplawaai uit: 52-104 werd het in de SportOase, na onder meer 21 punten van Enoch Cheeks. Mechelen versloeg Zwolle met 70-66 na negentien punten van Zaba Bangala.

Oostende en Aalst blijven na deze nieuwe zeges ook na drie duels ongeslagen. Mechelen telt twee overwinningen in evenveel wedstrijden. Antwerp staat met twee zeges tegenover een nederlaag in de middenmoot. Leuven heeft met drie nederlagen in evenveel duels zijn start gemist.