Aanmelden
Sport
Oostende

Oos­ten­de wint ook in Gro­nin­gen en blijft gedeeld lei­der in BNXT League

BC Oostende Supercup

Landskampioen Oostende heeft zaterdag in de BNXT League, het Belgisch-Nederlandse basketkampioenschap, de zege behaald tegen Groningen. De West-Vlamingen versloegen de Nederlanders in de eigen COREtec Dôme met 86-76.


Bij de rust stond het 46-40 in het voordeel van Oostende. Na de pauze kwam de thuisploeg niet meer in de problemen en stelde ze de winst veilig. Noam Yaacov liet zich in het winnende kamp opmerken met vijftien punten.

Verder won Aalst, dankzij een collectief sterke prestatie, bij Den Helder met 83-85. De Antwerp Giants deelden Leuven een enorme oplawaai uit: 52-104 werd het in de SportOase, na onder meer 21 punten van Enoch Cheeks. Mechelen versloeg Zwolle met 70-66 na negentien punten van Zaba Bangala.

Oostende en Aalst blijven na deze nieuwe zeges ook na drie duels ongeslagen. Mechelen telt twee overwinningen in evenveel wedstrijden. Antwerp staat met twee zeges tegenover een nederlaag in de middenmoot. Leuven heeft met drie nederlagen in evenveel duels zijn start gemist.

Belga

Meest gelezen

101 BB QUOFF Herfstcriterium Oostrozebeke
Sport

Yves Lampaert aan het feest in het Herfstcriterium in Oostrozebeke
Erehaag planckaert
Sport

Erehaag van koersfietsen voor Baptiste Planckaert voor laatste koers
Mathieu bonne
Sport

Geen recordpoging voor Matthieu Bonne door stressfractuur: "Eerste blessure in acht jaar komt heel ongelegen"

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Glen Cuyle

Gym Izegem levert met Glen Cuyle en Jade Vansteenkiste twee gymnasten voor WK turnen
Winterspelen 2022 - Bart Swings

Middelkerke opnieuw ‘Olympisch dorp’ tijdens Winterspelen van 2026
Bco

BC Oostende verliest opener tegen Karditsa
Urban sports1

Nieuwe Pop-up voor Urban Sports in Judozaal Jan Breydelstadion
Winkel Koerse Planckaert

Met een neuslengte verschil... Is ex-renner Jo Planckaert sneller dan een paard op Winkel Koerse of niet?
101 BB QUOFF Herfstcriterium Oostrozebeke

Yves Lampaert aan het feest in het Herfstcriterium in Oostrozebeke
Aanmelden