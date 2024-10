Unicaja begon nochtans het sterkst aan de partij, met een voorsprong van acht punten na het eerste kwart tot gevolg (16-24), maar na twee helften had Oostende zijn achterstand al herleid tot amper twee punten. Na de pauze gingen de West-Vlamingen op en over de Spanjaarden (70-64), die in het laatste kwart een tandje bijstaken en de overwinning alsnog over de streep trokken.

De Amerikaan Dylan Osetkowski was bij de bezoekers de grote held met 24 punten en 7 rebounds, bij Oostende vonden Noah Meeusen (18 ptn, 4 rebounds) en de Amerikaan Chase Audige (15 ptn, 4 rebounds) gemakkelijk de weg naar de korf. In de andere wedstrijd in groep B won het Turkse Petkim Spor met 70-85 bij het Poolse Szczecin.