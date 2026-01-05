Oostende mag zich in de zomer van 2026 opmaken voor topsport. Het stadsbestuur heeft principieel groen licht gegeven voor de start van de eerste rit van de Baloise Ladies Tour op donderdag 16 juli. Daarmee haalt de stad een toonaangevende internationale wielerwedstrijd voor vrouwen binnen.

De start van de etappe is gepland rond 13.30 uur in de Vuurtorenwijk. Het exacte parcours wordt later vastgelegd in overleg met de organisator, GLS Sportadviesbureau. Na de start in Oostende trekken de rensters via het binnenland richting Knokke-Heist, waar de aankomst voorzien is.