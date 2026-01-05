8°C
Oos­ten­de geeft start­schot voor Baloi­se Ladies Tour 2026

Baloise Ladies Tour

Oostende wordt op donderdag 16 juli 2026 de startplaats van de Baloise Ladies Tour. De prestigieuze meerdaagse wielerwedstrijd voor vrouwen gaat van start in de Vuurtorenwijk en brengt internationale wielertop naar de kust.

Oostende mag zich in de zomer van 2026 opmaken voor topsport. Het stadsbestuur heeft principieel groen licht gegeven voor de start van de eerste rit van de Baloise Ladies Tour op donderdag 16 juli. Daarmee haalt de stad een toonaangevende internationale wielerwedstrijd voor vrouwen binnen.

De start van de etappe is gepland rond 13.30 uur in de Vuurtorenwijk. Het exacte parcours wordt later vastgelegd in overleg met de organisator, GLS Sportadviesbureau. Na de start in Oostende trekken de rensters via het binnenland richting Knokke-Heist, waar de aankomst voorzien is. 

Redactie
Baloise Ladies Tour

