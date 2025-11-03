Oostende beleefde nog maar weinig plezier aan de Champions League en verloor ook zijn eerste drie wedstrijden in groep G de voorbije weken: thuis tegen Karditsa Iaponiki (93-95) en het Turkse Mersin (86-104) en uit bij de Spaanse topper Unicaja (102-80). In de stand staat Filou dan ook weinig verrassend op de laatste plaats zonder zege. Unicaja gaat aan de leiding met drie zeges in evenveel duels, voor Karditsa Iaponiki (twee zeges tegenover twee nederlagen) en Mersin (twee zeges tegenover een nederlaag).

Unicaja is op 9 december de volgende tegenstander in de COREtec Dôme. Het doek voor de kustploeg valt vervolgens op 17 december met een verplaatsing naar Mersin.