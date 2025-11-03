Oostende gaat ook bij Karditsa Iaponiki onderuit en verliest vierde keer op rij
© Belga
BC Filou Oostende heeft dinsdag op de vierde speeldag in de groepsfase van de Champions League basket nog altijd niet kunnen winnen. De Belgische kampioen verloor op bezoek bij de Grieken van Karditsa Iaponiki met 82-78.
Oostende nam de beste start en stond na het eerste kwart met 18-21 aan de leiding. Na een gelijkopgaande tweede kwart (16-16) gaf het scorebord bij de rust 34-37 aan in het voordeel van de West-Vlamingen. In het derde (24-19) en vierde kwart (24-22) trok de thuisploeg de zege naar zich toe. Haris Bratanovic was de beste speler bij Oostende met zeventien punten, drie rebounds en een assist.
Laatste plaats
Oostende beleefde nog maar weinig plezier aan de Champions League en verloor ook zijn eerste drie wedstrijden in groep G de voorbije weken: thuis tegen Karditsa Iaponiki (93-95) en het Turkse Mersin (86-104) en uit bij de Spaanse topper Unicaja (102-80). In de stand staat Filou dan ook weinig verrassend op de laatste plaats zonder zege. Unicaja gaat aan de leiding met drie zeges in evenveel duels, voor Karditsa Iaponiki (twee zeges tegenover twee nederlagen) en Mersin (twee zeges tegenover een nederlaag).
Unicaja is op 9 december de volgende tegenstander in de COREtec Dôme. Het doek voor de kustploeg valt vervolgens op 17 december met een verplaatsing naar Mersin.