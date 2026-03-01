De kustploeg koos afgelopen week voor Wucherer als opvolger van de Griek Georgios Dedas, die zijn ploeg niet op de rails kreeg en de voorbije periode een reeks nederlagen neerzette. De Belgische kampioen kende in de COREtec Dôme geen moeite met Rotterdam en stond halfweg met 43-25 aan de leiding. Die kloof diepte Oostende na de pauze verder uit. De West-Vlamingen leverden een collectief sterke prestatie. Haris Bratanovic kwam tot negentien punten en zeven rebounds.

Aalst rekende in Nederland vlot af met rode lantaarn Basketbal Academie Limburg (82-103), met 23 punten van Edward Colbert III. Brussels pakte de overwinning mee uit Charleroi (74-82). Mechelen versloeg Leuven na overtime (71-77). Antwerp voert de stand aan met zeventien zeges tegenover drie nederlagen, voor Oostende op de tweede plaats met zeventien zeges tegenover vijf nederlagen. Aalst (16 zeges tegenover 6 nederlagen) is derde. Mechelen (14/8) maakt als vijfde de top vijf vol.