Aanmelden
Sport
Oostende

Oos­ten­de boekt na coach­wis­sel mon­ster­ze­ge tegen staart­ploeg Rotterdam

Basket

Oostende heeft zaterdagavond in de BNXT League, het Belgisch-Nederlandse basketkampioenschap, zijn eerste wedstrijd na de aanstelling van de Duitser Denis Wucherer als nieuwe hoofdcoach ruim gewonnen. Filou versloeg de Nederlandse staartploeg Rotterdam met 102-44.

De kustploeg koos afgelopen week voor Wucherer als opvolger van de Griek Georgios Dedas, die zijn ploeg niet op de rails kreeg en de voorbije periode een reeks nederlagen neerzette. De Belgische kampioen kende in de COREtec Dôme geen moeite met Rotterdam en stond halfweg met 43-25 aan de leiding. Die kloof diepte Oostende na de pauze verder uit. De West-Vlamingen leverden een collectief sterke prestatie. Haris Bratanovic kwam tot negentien punten en zeven rebounds.

Aalst rekende in Nederland vlot af met rode lantaarn Basketbal Academie Limburg (82-103), met 23 punten van Edward Colbert III. Brussels pakte de overwinning mee uit Charleroi (74-82). Mechelen versloeg Leuven na overtime (71-77). Antwerp voert de stand aan met zeventien zeges tegenover drie nederlagen, voor Oostende op de tweede plaats met zeventien zeges tegenover vijf nederlagen. Aalst (16 zeges tegenover 6 nederlagen) is derde. Mechelen (14/8) maakt als vijfde de top vijf vol.

Leonie Delodder

leonie.delodder@focus-wtv.be

Leonie Delodder
Belga

Meest gelezen

2026-03-01 - 725_N_roeselare-hasseltMETSVO_20260301183704.mp4 - Yv8pwvZJx_2.jpg
Sport

SK Roeselare klopt leider Hasselt met 1-0 na late treffer van Himpe
KBK 2026
Sport

Herbekijk de start van Kuurne-Brussel-Kuurne bij Focus-WTV
Boat Race
Sport

Bruges Boat Race trotseert slecht weer: 570 roeiers uit 6 landen strijden over 5 kilometer

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Volleybal

Maaseik wint in BeNe Conference, nederlaag voor Menen
Tessa Wullaert

Red Flames pakken 6 op 6 na nieuwe zege tegen Israël, Wullaert rondt kaap 100 goals
darts

West-Vlamingen Vandenbogaerde en Henderyck spelen geen rol van betekenis op UK Open Darts
Lierse met kleinste verschil voorbij Club NXT

Club NXT verliest met kleinste verschil van Lierse
Jeline vandromme

Geen finale voor Brugse Jeline Vandromme
Gianni vermeersch

Wielrenner Gianni Vermeersch uit Klerken is trots op vijfde plek: "Niet verwacht dat ik mijn plek tussen deze types had"
Aanmelden