Oost­duin­ker­kenaar Len­nert Van­lat­hem pakt brons op WK G‑baanwielrennen

Brons voor Lennert Vanlathem op WK G-baanwielrennen

Lennert Vanlathem uit Oostduinkerke heeft een sterke prestatie neergezet op het wereldkampioenschap G-baanwielrennen in Rio de Janeiro. De renner van Paralympic Team Belgium veroverde vrijdag zijn eerste WK-medaille met een knappe derde plaats in de scratch-race.

In de 10 kilometer lange scratchwedstrijd toonde Vanlathem (klasse MC1) zich bijzonder alert. De Spaanse topfavoriet Ricardo Ten Argiles plaatste vroeg in de koers een aanval. In de verwarring die daarop volgde, nam Vanlathem het initiatief en trok samen met de Rus Ivan Ermakov in de achtervolging.

De Spanjaard was te sterk en pakte het goud, maar Vanlathem hield stand en reed naar het brons, goed voor zijn eerste podiumplaats ooit op een wereldkampioenschap.

Medaille op tweede WK

Lennert Vanlathem, G-wielrenner : “De groep was klein, dus ik focuste vooral op de Rus. Dat lukte goed. Ik had niet verwacht dat de Spanjaard zo vroeg zou aangaan. We probeerden nog terug te komen, maar dat lukte niet. Een medaille op mijn tweede WK? Dat voelt fantastisch.”

WK in Rio de Janeiro

Het wereldkampioenschap G-baanwielrennen vindt plaats van 16 tot en met 19 oktober in Rio de Janeiro (Brazilië). Vijf Belgische atleten, waaronder Vanlathem, nemen deel in verschillende categorieën. Voor Paralympic Team Belgium is het brons van Vanlathem al de derde medaille op dit WK.

Louis Maes

louis.maes.2005@gmail.com

Louis Maes
G-wielrennen

