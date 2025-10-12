In de 10 kilometer lange scratchwedstrijd toonde Vanlathem (klasse MC1) zich bijzonder alert. De Spaanse topfavoriet Ricardo Ten Argiles plaatste vroeg in de koers een aanval. In de verwarring die daarop volgde, nam Vanlathem het initiatief en trok samen met de Rus Ivan Ermakov in de achtervolging.

De Spanjaard was te sterk en pakte het goud, maar Vanlathem hield stand en reed naar het brons, goed voor zijn eerste podiumplaats ooit op een wereldkampioenschap.