Off­si­de: Ser­ge Pau­wels en Hans De Cler­cq ver­kla­ren de vele valpartijen

Offside 02 03

In onze sporttalkshow Offside stond Jeroen met z'n gasten stil bij het Vlaamse openingsweekend van de koers, waar aardig wat gevallen is. En dat ligt volgens wielerbondscoach Serge Pauwels en ploegleider Hans De Clercq niet zozeer aan de staat van de wegen, maar ook voor een stuk aan de mentaliteit van de renners. Nu het materiaal en de fietsen alleen maar beter zijn, zoeken ze meer de limiet op.

Serge Pauwels, wielerbondscoach: “Het is natuurlijk het voorjaar. In Roubaix rijden ze over kasseien waar de gleuf tussen de stenen soms tot 10 centimeter is. Ik blijf er ook van overtuigd - en dat klopt ook als je er met renners over spreekt - dat het aan de mentaliteit ook ligt. Er wordt zelfs gesproken over airbagsystemen en die gaan er misschien ook komen. Maar of dat de veiligheid in de koers verbetert? Het zal de kwetsuren minder erg maken wel. Maar de valkans zal niet verkleinen. Misschien zal die zelfs nog verhogen door een vals gevoel van veiligheid. Dat is misschien met schijfremmen net hetzelfde geweest. Als je individueel als renner met schijfremmen gaat fietsen en een col gaat afdalen, dan kan je uiteraard beter remmen. Maar in een peloton heb je nog altijd de dynamiek ten opzichte van elkaar. En je gaat later remmen omdat je meer remkracht hebt.”

Helm

Hans De Clercq; ploegleider Flanders Baloise : “Het is vooral mentaliteit. Ik herinner me zelf, als renner... Ik heb nog het tijdperk meegemaakt dat we zonder helm reden. Dan gingen we in de Tour de France richting een massasprint. Veertig kilometer voor de aankomst wist je: ok, het wordt een massasprint. Dan gaan we met twee man onze helmen halen. De pothelm op. En dan waren we klaar voor de oorlog. Nu zorgen die schijfremmen voor een gevoel van veiligheid, maar die maken het nog onveiliger. Als die airbags er nog bijkomen, dan denken renners: ok, als ik nu val, dan ga ik niet veel hebben. Dus geef maar gas opnieuw.”

Bekijk hier Offside

Bart Coopman

