Een keuze die Vanmarcke niet had. In november geopereerd aan z'n hart, kreeg hij goed nieuws. Hij mag weer vijf uur per week sporten. Sep Vanmarcke, wieleranalist: “Ik ben daar al heel blij mee. Ik omarm die vijf uurtjes met veel plezier. Nu ben ik constant op de klok aan het kijken. Vandaag ben ik één uur twintig gaan fietsen en denk ik: nog minder dan drie uur veertig te gaan deze week. Het is heel beperkt, en ik hoop ooit nog iets meer te mogen dan dit. Het afgelopen jaar had ik het gevoel dat ik een schaakbord mocht klaarzetten, maar ik mocht zelf niet meer meespelen. En je kan alleen maar mentaal een goede ploegleider zijn als je je onderdeel van dit schaakspel voelt. En dat had ik niet. Daarom zei ik voor mezelf dat ik beter wat afstand nam.”

En dat doet hij als analist. Wat met de Strade Bianche straks? “Wie kan Pogaçar daar verslaan? Niemand. Dat denk ik. Het is vervelend om te zeggen maar het is saai op voorhand. Ik denk niet dat er hier iemand een grote discussie zal over voeren.”

