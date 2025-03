Thibo Somers, kapitein Cercle Brugge: “Het is gewoon jammer dat we in de beginfase van de competitie niet de nodige punten behaald hebben die we moesten behalen om ten volle van het Europese avontuur te genieten. En dat dragen we eigenlijk nog altijd mee op vandaag. Het is eigenlijk simpel: we moeten beter doen dan Dender en Sint-Truiden, dan zijn we altijd gered. Zal dat makkelijk zijn? Zeker niet. We hebben het nu jammer genoeg niet meer in eigen handen. Maar dat hebben we allemaal aan onszelf te danken. Je moet ook niet altijd kijken naar andere ploegen. Ik denk dat we nu moeten kijken naar onszelf en vol voor die drie punten gaan.”

Bekijk de aflevering hier.