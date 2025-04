Tom De Sutter: “Het is ook één wedstrijd, he, de finale. Ik blijf erbij, als de Champions League een competitie was geweest, dan was Manchester City al meerdere keren Champions League-winnaar, maar het is een tornooivorm, match per match. Die ene finale kan alle kanten uit.”

Voor de titel liggen de kaarten anders, na de 1 op 6 van Club tegen Union. Club heeft het niet meer in eigen handen, in tegenstelling tot Genk en Union. “In de play-offs hangt het van details af. Als je zondag de match ziet, dan besef je ook dat die kansen, en er waren er toch wel een paar mooie, er daar eentje van binnen moet. Als je dat hebt, maken die details het verschil op het einde van de rit. Nu gaan die ballen niet binnen, en waar Genk nog alles in eigen handen heeft, heeft Club het niet meer in eigen handen. Dus denk ik wel dat ze toch wel gevloekt hebben.”

