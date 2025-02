Seizoen 6 van Offside, in Koers in Roeselare, daar brengt Jeroen kenners rond zijn tafel. En die hebben, net als de rest van het peloton, alweer één iemand gezien: Sven Vanthourenhout: Tadej Pogačar. “Dat is straf he. Van meegaan in een ontsnapping op 150 km op de finish tot waaiervorming creëren. Het is heel straf.”

Serge Pauwels : Bondscoach wielrennen: “Hij is zodanig goed dat het voor het peloton op een bepaald moment niet meer leuk is. Ik denk dat dat een beetje begonnen is met het WK in Zurich. Waar hij uiteraard topfavoriet is maar dan door aan te vallen op 100 km van de meet... Het was er precies een beetje over. Het wordt altijd maar straffer en straffer. Ik vind het persoonlijk een fantastische coureur he.”