Hayen volgde in maart de Noor Ronny Deila op als T1 ad interim en deed dat met verve. Hij leidde Club naar een indrukwekkende reeks van 24 op 30 in de Champions' Play-offs van de Jupiler Pro League. Blauw-zwart pakte zo tegen alle verwachtingen in zijn negentiende landstitel.

Ook Europees presteerde Club Brugge onder Nicky Hayen uitstekend. De Bruggelingen plaatsten zich dankzij overtuigende winst in de kwartfinales tegen het Griekse PAOK Saloniki voor een historische halve finale in de Conference League. Daarin was het Italiaanse Fiorentina nipt te sterk.