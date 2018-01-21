Dirk Demol is er ondertussen 66, en het wordt meteen het 27ste jaar dat hij achter het stuur van een volgwagen kruipt. De jongste twee jaar was hij aan de slag bij de Lottoploeg, daarvoor bij o.a. Discovery Channel, Trek-Segafredo en Israel-Premier Tech.

Ook Henri Vandenabeele uit Dentergem ruilt Lotto in voor Sport Vlaanderen-Baloise, Michiel Lambrecht uit Oostrozebeke komt dan weer over van Wagner-Bazin.