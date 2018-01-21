14°C
Offi­ci­eel: ex-ren­ner Dirk Demol (66) ploeg­lei­der bij wie­ler­ploeg Sport Vlaanderen-Baloise

Dirk Demol wordt nu ook officieel ploegleider bij Sport Vlaanderen-Baloise. Op 1 januari begint hij aan zijn nieuwe job.

Dirk Demol is er ondertussen 66, en het wordt meteen het 27ste jaar dat hij achter het stuur van een volgwagen kruipt. De jongste twee jaar was hij aan de slag bij de Lottoploeg, daarvoor bij o.a. Discovery Channel, Trek-Segafredo en Israel-Premier Tech. 

Ook Henri Vandenabeele uit Dentergem ruilt Lotto in voor Sport Vlaanderen-Baloise, Michiel Lambrecht uit Oostrozebeke komt dan weer over van Wagner-Bazin.

