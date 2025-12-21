Jackers brak twee ribben tijdens het Champions League-duel tegen Sporting CP en lag ruim anderhalve maand in de lappenmand. Door zijn afwezigheid én de nieuwe blessure van Simon Mignolet kreeg derde doelman Dani van den Heuvel zijn kans. Mignolet is nog altijd niet speelklaar.

Voor Club Brugge komt de terugkeer op een belangrijk moment. Blauw-zwart wil zich herstellen na de bekernederlaag in Charleroi en moet volgende week in Kazachstan opnieuw punten pakken tegen Kairat Almaty in de Champions League.