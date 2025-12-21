Aanmelden
Nor­din Jac­kers terug onder de lat bij Club Brug­ge na ribbreuk

Nordin Jackers

© Belga

Club Brugge kan vanavond opnieuw rekenen op doelman Nordin Jackers. Hij zit voor het eerst sinds november weer in de selectie voor de competitiematch tegen RAAL La Louvière.

Jackers brak twee ribben tijdens het Champions League-duel tegen Sporting CP en lag ruim anderhalve maand in de lappenmand. Door zijn afwezigheid én de nieuwe blessure van Simon Mignolet kreeg derde doelman Dani van den Heuvel zijn kans. Mignolet is nog altijd niet speelklaar.

Voor Club Brugge komt de terugkeer op een belangrijk moment. Blauw-zwart wil zich herstellen na de bekernederlaag in Charleroi en moet volgende week in Kazachstan opnieuw punten pakken tegen Kairat Almaty in de Champions League.

De redactie
Club Brugge

