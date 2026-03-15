Nokere Koerse opent het tweede luik van het Vlaamse wielervoorjaar onder een stralende zon. Het weer is zo mooi dat het quasi onmogelijk komt om een spurt te ontlopen, zeker met mannen als Jasper Philipsen en Jordi Meeus aan de start, die beiden zeer sterk omringd zijn. En wat kan deze Timothy Dupont nog ? De winnaar van 2016 in Nokere, en samen met Fabio Jakobsen de enige ex-winnaar aan de start.

De ploeg van Dupont, Tarteletto-Isorex, wil wel niet alles op de spurt zetten. Zij sturen twee mannetjes mee met de vroege vlucht. Jonah Killy en Jelle Harteel, samen met Sean Chrisyian en Lionel Taminiaux. Dik drie en een halve minuut bedraagt de maximale voorsprong, in het peloton controleren Alpecin-Deceuninck en Red Bull-Bora-Hansgrohe. En ook Soudal-Quick.Step voor hun spurter Alberto Dainese.

Valpartij

Op zowat 40 kilometer van de streep begint de koers pas echt. De niet-spurtersploegen willen die spurt ontlopen, en dat is slecht nieuws voor Timothy Dupont die bij de laatste beklimming van de kasseikant van Nokere Berg betrokken is een valpartij.

Jonah Killy spartelt het langst tegen, maar op goed 20 km van het einde komt alles toch samen. Jasper Philipsen vindt dat het moment om zijn schoen te wisselen, toch riskant zo dicht bij de streep.

Berewerk

Gianni Vermeersch levert berewerk voor zijn ploeg en zijn spurter Jordi Meeus, Alec Segaert probeert daar een stokje voor de steken met een venijnige uitval. Hardrijder pur sang natuurlijk, hij zet het peloton op meer dan 30 seconden. De spurtersploegen onder serieuze druk.

Druk waar Alec Segaert onder bezwijkt in de een lastige laatste kilometer. net voor de streep wordt hij overspoeld, en het is dan toch Jasper Philipsen die het haalt voor Meeus en Molano.