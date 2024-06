Odoi, een veertienvoudige Ghanese international, speelde sinds begin 2022 voor Club Brugge. Hij was in het shirt van blauw-zwart goed voor 93 wedstrijden (vier goals, een assist) en won met Club twee keer de titel (2022, 2024).

Voor hij naar Club Brugge verhuisde, speelde Odoi voor onder meer Fulham, Lokeren, Sint-Truiden, Anderlecht en Oud-Heverlee Leuven. De polyvalente rechtsachter was in Jan Breydel einde contract. Hoewel hij er vorig seizoen 39 wedstrijden speelde (drie goals), kwam er geen akkoord over een verlenging.