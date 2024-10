Vauban kreeg ook 510.000 euro subsidies van Topsport Vlaanderen en biedt plaats aan maar liefst 1.000 toeschouwers. De stad is blij dat de sportsite vernieuwd is zodat Menen, dat dit seizoen al de supercup op zak stak, opnieuw in eigen stad kan spelen. Tijdens de renovatie moest het team een jaar lang verhuizen naar Rekkem.