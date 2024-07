“De trainersstaf blijft dezelfde, en ook de spelersgroep was al gevormd. Er is met Neo Delbol wel nog een belofte van KVO bijgekomen, maar voor de rest is dit de groep die we al hadden samengesteld voor derde amateur. Dat we nu in Oostende gaan spelen, is toch wel een boost voor iedereen”, vertelt trainer Dieter Vandendriessche.