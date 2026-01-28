De startplaats van Gent-Wevelgem varieerde al enkele keren sinds de eerste editie. In 2003 werd uitgeweken van Gent naar het nabijgelegen Deinze. In 2020 verhuisde de startsite naar Ieper en dit jaar heeft Middelkerke voor het eerst de eer om het decor te zijn van de beginfase van de wedstrijd.

Zeedijk

De start heeft plaats aan de Zeedijk en in een lus doen de renners de negen deelgemeenten van Middelkerke aan, alvorens naar de befaamde poldervlakte van De Moeren te rijden. Daar komt men terug op vertrouwde wegen terecht. De Kemmelberg wordt ook dit jaar tweemaal aangedaan via de kant Belvedère en eenmaal via Ossuaire. Eveneens van de partij zijn de befaamde 'Plugstreets'. Deze komen nu na 163 kilometer wedstrijd.

De laatste editie ging naar de Deen Mads Pedersen. De oud-wereldkampioen volgde vorig jaar zichzelf op nadat hij in 2020 ook al het zegegebaar mocht maken op de Vanackerestraat in het West-Vlaamse Wevelgem. Wout van Aert was in 2021 de laatste Belgische winnaar.

Vrouweneditie

De start- en aankomstplaats van de vrouweneditie, eveneens voorzien op zondag 29 maart, is voorzien in Wevelgem. De 'Plugstreets' staan na 57 kilometer koers op het programma. Wat verderop wacht de Monteberg, gevolgd door de beklimmingen van de Kemmelberg, Scherpenberg, Baneberg en opnieuw de Kemmelberg. Daarna wacht nog 35 kilometer tot de eindmeet.