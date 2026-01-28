11°C
Aanmelden
Sport
Middelkerke Wevelgem

Nieuw par­cours In Flan­ders Fields — From Mid­del­ker­ke to Wevel­gem voorgesteld

Middelkerke wevelgem

Vandaag is het parcours van de 88e editie van de klassieker In Flanders Fields - From Middelkerke to Wevelgem, de nieuwe benaming van Gent-Wevelgem, voorgesteld. Aangezien de kustgemeente voor de komende tien jaar als startsite zal fungeren, moest het parcours gedeeltelijk hertekend worden. De eindmeet van deze eendaagse WorldTour-koers, die plaats heeft op zondag 29 maart, zal nog tot minstens 2031 in Wevelgem te vinden zijn.

De startplaats van Gent-Wevelgem varieerde al enkele keren sinds de eerste editie. In 2003 werd uitgeweken van Gent naar het nabijgelegen Deinze. In 2020 verhuisde de startsite naar Ieper en dit jaar heeft Middelkerke voor het eerst de eer om het decor te zijn van de beginfase van de wedstrijd.

Zeedijk

De start heeft plaats aan de Zeedijk en in een lus doen de renners de negen deelgemeenten van Middelkerke aan, alvorens naar de befaamde poldervlakte van De Moeren te rijden. Daar komt men terug op vertrouwde wegen terecht. De Kemmelberg wordt ook dit jaar tweemaal aangedaan via de kant Belvedère en eenmaal via Ossuaire. Eveneens van de partij zijn de befaamde 'Plugstreets'. Deze komen nu na 163 kilometer wedstrijd.

De laatste editie ging naar de Deen Mads Pedersen. De oud-wereldkampioen volgde vorig jaar zichzelf op nadat hij in 2020 ook al het zegegebaar mocht maken op de Vanackerestraat in het West-Vlaamse Wevelgem. Wout van Aert was in 2021 de laatste Belgische winnaar.

Vrouweneditie

De start- en aankomstplaats van de vrouweneditie, eveneens voorzien op zondag 29 maart, is voorzien in Wevelgem. De 'Plugstreets' staan na 57 kilometer koers op het programma. Wat verderop wacht de Monteberg, gevolgd door de beklimmingen van de Kemmelberg, Scherpenberg, Baneberg en opnieuw de Kemmelberg. Daarna wacht nog 35 kilometer tot de eindmeet.

Belga
Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
In Flanders Fields - From Middelkerke to Wevelgem

Meest gelezen

Joran Wyseure - Superprestige Ruddervoorde
Sport

Kalender Superprestige 2026-2027 door elkaar geschud: dit verandert er voor de West-Vlaamse veldritten
Tarteletto
Sport

Tarteletto-Isorex wil opnieuw scoren: "We willen de ploeg in de kijker rijden"
724 BB RECHTS kvdo lebbeke
Sport

KVDO wint overtuigend topper tegen Lebbeke

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Shari bossuyt feb 2026

EK baanwielrennen: Shari Bossuyt zorgt met brons in omnium voor vijfde Belgische medaille
Stoliar

Knack Volley Roeselare plukt spelverdeler weg bij Decospan Volley Team Menen
Asare

Drukke transfer deadline day voor (vooral) Esssevee, Cercle en KV Kortrijk
Joran Wyseure - Superprestige Ruddervoorde

Kalender Superprestige 2026-2027 door elkaar geschud: dit verandert er voor de West-Vlaamse veldritten
Zita Gheysens

Nicky Degrendele en Zita Gheysens sneuvelen in achtste finales sprint op EK baanwielrennen
Supporters Club Brugge

Club Brugge wint met 3-0 van Olympique de Marseille
Aanmelden