Een uur nadat ze als een van de drie vrouwen het Belgische record op de ploegenachtervolging verbeterde, scherpte Fran Vanhoutte uit Gistel zondag ook haar nationale toptijd op de 500 meter aan. Met 38.06 was ze sneller dan haar besttijd van vrijdag (38.32).
Net als vrijdag opende ze, dit keer in de buitenbaan, met 10.70. De ronde daarna, met de laatste binnenbocht, ging echter sneller. Vanhoutte eindigde als negende in de B-groep. De snelste sprintster was de Japanse Rio Yamada in 37.62.
Vanhoutte was het weekend van de Wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City begonnen met een record van 38.40.
Belga