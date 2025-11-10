Net als vrijdag opende ze, dit keer in de buitenbaan, met 10.70. De ronde daarna, met de laatste binnenbocht, ging echter sneller. Vanhoutte eindigde als negende in de B-groep. De snelste sprintster was de Japanse Rio Yamada in 37.62.

Vanhoutte was het weekend van de Wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City begonnen met een record van 38.40.